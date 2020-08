Österreich

26-Jährige findet 16’000 Euro in Abfallsack – und bringt sie zurück

Eine Frau in Oberösterreich fand die gesamten Einnahmen eines Restaurants. Der Wirt hatte sie versehentlich auf der Strasse deponiert.

In einem Abfallsack hat eine 26-Jährige in Österreich 16 000 Euro gefunden – und das Geld vorbildlich abgeliefert. Es handelte sich um Einnahmen aus einem Lokal, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein 28-Jähriger hatte die Plastiktüte voll mit Geldscheinen und Münzen am Mittwoch in seinem Auto transportiert. In einem Waldstück nahe der oberösterreichischen Gemeinde Ottnang am Hausruck hielt er kurz an, um einige Gegenstände im Wagen umzuräumen. Dabei stellte er die Tüte neben das Auto und vergass sie beim Weiterfahren.