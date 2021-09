Geschwister in Frick AG tot aufgefunden - 26-Jährige tötete ihren Bruder und danach sich selber

Die Geschwister, die am frühen Dienstagmorgen von ihren Eltern tot in der gemeinsamen Wohnung in Frick aufgefunden wurden, sind eines gewaltsamen Todes gestorben.

Die Geschwister A.* und M.*, die am frühen Dienstagmorgen tot in einer Wohnung in Frick AG aufgefunden wurden, sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Die Aargauer Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass die beiden von ihren Eltern gefunden wurden.