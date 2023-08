Muttenz BL: 26-Jährige tritt auf losen Stein, stürzt in die Tiefe und verletzt sich schwer

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft trat die 26-jährige Frau, als sie

einige Schritte rückwärts machte, auf einen losen Stein und verlor das Gleichgewicht. In der Folge

stürzte sie von einem Felsvorsprung rund 20 Meter in die Tiefe und prallte in einem Steilhang auf

dem Geröllboden auf.