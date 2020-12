Der Beschuldigte habe mit 17,5 Kilogramm Amphetamin, 2 Kilogramm Kokain, 6500 Ecstasy-Pillen und 22,5 Kilogramm Marihuana zu tun gehabt, hiess es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Das Kriminalgericht Luzern verurteilte einen 26-jährigen Holländer wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er habe hat sich an einem kiloweisen Handel mit Drogen beteiligt – aus Gutmütigkeit und als Zuschauer, wie ihm die Luzerner Staatsanwaltschaft zugute hielt. Er kommt deswegen mit einer teilbedingten Freiheitsstrafe davon, wird aber des Landes verwiesen.

Täter war geständig

Die Mengen sind beeindruckend. Der Beschuldigte habe mit 17,5 Kilogramm Amphetamin, 2 Kilogramm Kokain, 6500 Ecstasy-Pillen und 22,5 Kilogramm Marihuana zu tun gehabt, hiess es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Vielfach habe er aber nur eine untergeordnete Rolle gespielt oder sei nur dabei gewesen, ohne etwas zu verdienen. Zudem habe er die Tatvorwürfe vollumfänglich eingestanden.

Der Beschuldigte akzeptierte diese Strafe, und auch das Kriminalgericht teilte die Einschätzung der Staatsanwaltschaft. Der Niederländer wurde deswegen im abgekürzten Verfahren wegen mehrfachen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Die 16 Monate, die unbedingt ausgesprochen wurden, hat er bereits in Untersuchungshaft und im vorgezogenen Strafvollzug abgesessen. Zudem werde der niederländische Staatsbürger für acht Jahre aus der Schweiz verwiesen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Drogen aus Holland geschmuggelt

Der Beschuldigte, der ein Jus-Studium begonnen hatte, begleitete praktisch gratis mehrere Drogentransporte von den Niederlanden in die Schweiz und nach Finnland. Der Chef der Drogenhändlerbande nutzte dabei Besuche aus, die der Beschuldigte bei seinen Eltern in den Niederlanden machte. Er fuhr im Auto des Beschuldigten mit, während die Drogen in einem anderen Fahrzeug transportiert wurden.