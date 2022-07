Niederbipp BE: 26-jähriger Mann ist als Opfer von Tötungsdelikt identifiziert worden

Am Sonntag war die Polizei in Niederbipp BE mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Das Opfer des Tötungsdelikts in Niederbipp BE wurde am Dienstag identifiziert.

Nach dem Tötungsdelikt in Niederbipp BE in der Nacht auf Sonntag wurde das Opfer identifiziert.

Die Identität des Mannes, der am Sonntag in Niederbipp nach einer Schussabgabe verstorben war, ist formell geklärt. Es handelte sich um einen 26-jährigen, im Kanton Bern wohnhaften Rumänen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung vom Dienstag bekannt gibt.

Den Ermittlungen zufolge hatte ausschliesslich der mutmassliche Täter eine Schusswaffe eingesetzt. Er gab mehrere Schüsse ab, wobei zwei Schüsse den 26-Jährigen trafen. Wie die Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern ergaben, verstarb das Opfer an den Folgen einer dieser Schussverletzungen. Der mutmassliche Täter, ein 48-jähriger Portugiese, liess sich in einem Wohngebäude widerstandslos festnehmen. Er befindet sich in Haft.