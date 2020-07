Grenchen SO, 08. Juli: Eine Automobilistin fuhr auf der Archstrasse in Grenchen in Richtung Arch. Bei der Verzweigung Archstrasse/Reiherstrasse beabsichtigte sie, nach links in die Reiherstrasse abzubiegen und hielt infolge des Gegenverkehrs an. Dies bemerkte ein nachfolgender Lieferwagenlenker zu spät und fuhr ihr ins Heck.