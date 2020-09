Die Nacht verbrachten die Bergsteiger in der Solvayhütte, bevor sie am Montag weiter abstiegen..

Am Matterhorn verunfallte ein 26-jähriger Pole tödlich.

Zwei Bergsteiger aus Polen waren am Montag auf dem Abstieg vom Matterhorn, nachdem sie dieses zuvor über den Liongrat bestiegen hatten. Gegen 8 Uhr kam einer der beiden Männer aus derzeit unbekannten Gründen zu Fall, wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilt. Daraufhin stürzte der Mann mehrere hundert Meter tief in die Ostwand. Zum Unfallzeitpunkt waren die Alpinisten laut der Polizei nicht angeseilt.