Lauterbrunnen: Ire (26) tot aus Fluss geborgen

Von J.F. fehlte seit letztem Samstag jede Spur. Der 26-jährige Ire fiel in Lauterbrunnen BE in einen Fluss und wurde mitgerissen, wie das irische Newsportal «Independent» berichtete. Nun bestätigt die Kantonspolizei Bern, dass ein Mann in Lauterbrunnen vermisst worden sei. Er konnte am Montagabend nur noch tot geborgen werden.