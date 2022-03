Null-Covid-Strategie : 26 Millionen Menschen im Lockdown – Shanghai gleicht jetzt einer Geisterstadt

China greift bei Corona-Ausbrüchen weiterhin rigoros durch. Nun hat es auch die grösste Stadt des Riesenreichs getroffen. In Shanghai sind die Strassen wie leergefegt.

China zählte am Samstag rund 5500 neue Ansteckungen. In der Schweiz gab es am Freitag 17'226 neue Corona-Fälle.

China hält an seiner rigorosen Null-Covid-Strategie fest und schickt die 26-Millionen-Stadt Shanghai in den Lockdown.

Wegen eines grösseren Corona-Ausbruchs in Shanghai haben die Behörden einen Lockdown in zwei Schritten über die 26 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählende chinesische Hafenstadt verhängt. Vom frühen Montagmorgen an wird bis Freitag eine Ausgangssperre über die Pudong-Seite östlich des Huangpu-Flusses verhängt, wie am Sonntag die Stadtregierung über das Staatsfernsehen ankündigte. Zugleich wurden Massentests angeordnet. Von Freitag an wird dann bis zum 5. April ähnlich eine Ausgangssperre über die Puxi-Seite mit dem älteren Teil der Metropole westlich des Huangpu-Flusses verhängt. Shanghai ist nach Tokio und Delhi die drittgrösste Stadt der Welt.