«Uns ist es wichtig, dass wir unsere Gäste informieren und auf freundliche Art und Weise die geltenden Corona-Massnahmen durchsetzen. Es bringt nichts, wenn wir Polizist spielen wollen», sagt Maurin Malär, der Winter Ranger Verantwortliche in Lenzerheide. Die Ranger verstehen sich deshalb auch in diesen Tagen noch an erster Stelle als Gastgeber der Ferienregion Lenzerheide, deren oberstes Ziel es sei, die Gäste so gut als möglich durch ihren Aufenthalt in Lenzerheide zu begleiten. Dazu gehören nebst der Corona-Sensibilierung auch das Auskunftgeben in Sachen Orientierung in der Destination, Insidertipps oder auch einfach einmal ein ungezwungener Schwatz.