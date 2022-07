Bolken SO: 26 Strohballen aufgeschnitten – Bauer wird Opfer von Vandalen

Heinz Jäggi hatte am Vortag 36 Strohballen gepresst. Davon wurden 26 zerstört.

Unbekannte haben in Bolken SO Strohballen aufgeschlitzt.

36 Strohballen hatte Bauer Heinz Jäggi aus Bolken am Vortag gepresst. Am nächsten Tag waren 26 davon zerstört, wie Jäggi dem Regionalsender «Tele M1» sagt. Die Ballen wurden von unbekannten Tätern aufgeschlitzt. Laut dem Landwirt handle es sich offenbar um einen Vandalenakt.

Erster Vorfall dieser Art

Bereits seit über 30 Jahren arbeitet Jäggi in der Landwirtschaft, doch dass jemand seine Strohballen zerstört, habe er noch nie erlebt. «Da kocht man natürlich schon», sagt Jäggi. Aufgrund der hohen Benzinpreise koste das Pressen der Strohballen viel Geld. Zudem sei er jetzt eigentlich weniger weit, als wenn er gar nichts gemacht hätte, erklärt Jäggi dem TV-Sender.

Jäggi und seine Landwirts-Kollegen können sich nicht erklären, wer im Dorf so etwas tun würde. Ihnen seien keine Feinde bekannt. Dabei ist für Jäggi aber klar, dass Leute am Werk waren, die selbst nicht allzu viel zu tun haben und nicht wissen, welcher Aufwand dahinter steckt. Noch am Freitagabend haben er und seine Familie mit den Aufräumarbeiten begonnen.