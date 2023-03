Landerneau (F): 2600 Schlümpfe wollten Weltrekord, schlumpften aber knapp vorbei

In der bretonischen Stadt Landerneau haben sich am Wochenende bei Regenwetter Tausende blau bemalte Menschen mit weissen und roten Mützen versammelt, um den Weltrekord für das grösste Schlumpftreffen zu knacken. In der Stadt mit 16’000 Einwohnern wurden am Samstag abschliessend rund 2600 Schlümpfe gezählt – damit scheiterte der Rekordversuch knapp. «Der Regen hat einige Leute ein wenig abgekühlt. Aber das Wichtigste ist, dass wir eine supergute Zeit hatten», sagte Jules Lesieur, Co-Präsident des Vereins, der die Versammlung in Landerneau organisierte, der AFP.