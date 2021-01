Diverse Blaulichtorganisationen waren am Sonntag in der Zivilschutzanlage in Krattigen BE im Einsatz. Aufgrund einer defekten Heizung wurde Öl verdampft, woraufhin alle Bewohner umgehend evakuiert werden mussten.

In der Nacht auf Sonntag musste in Krattigen BE eine Zivilschutzanlage evakuiert werden. Wie die Armee mitteilt, mussten insgesamt 27 Angehörige der Armee die Anlage um 4:30 Uhr umgehend verlassen. «Aufgrund eines technischen Problems in der Heizung wurde Öl verdampft», führt Armeesprecherin Delphine Allemand aus. Drei Personen mussten daraufhin zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. «Mittlerweile hält sich niemand mehr im Spital auf und es geht allen gut.»

Vor Ort waren nebst der Armee auch die Kantonspolizei Bern, die Feuerwehr und die Ambulanz im Einsatz. Zurzeit wird abgeklärt, wie es zu dem Defekt in der Heizung kommen konnte. Die 27 Militärs können vorerst nicht in die Anlage zurückkehren. «Sie werden diese Nacht in einer anderen Zivilschutzanlage, ebenfalls in Krattigen, untergebracht werden», so Allemand.