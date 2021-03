Innert vier Tagen hat die Kantonspolizei Basel-Stadt vier Verkehrskontrollen im Hafen durchgeführt. Dabei musste sie 27 Lenker wegen unerlaubter technischer Veränderungen am Auto verzeigen.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat in den vergangenen Tagen mehrere Verkehrskontrollen

im Hafengebiet durchgeführt, wie sie in einer Medienmitteilung vom Montagnachmittag schreibt. Sie habe insgesamt 27 Lenker wegen unerlaubter technischer Veränderungen am Fahrzeug verzeigt. 26 Lenker müssen ihr Fahrzeug wieder vorführen. Ein Fahrzeug wurde wegen einer illegalen Abgasanlage vorübergehend sichergestellt.