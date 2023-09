Wetter: 27 Grad am Wochenende

Am Wochenende dreht der Spätsommer nach etwas weniger warmen Tagen nochmals auf. «Vor allem im Norden und Osten wird es am Wochenende sommerlich warm», wie Roger Perret von MeteoNews auf Anfrage sagt. Am Samstag klettert das Thermometer auf der Alpennordseite bis auf 27 Grad, vielleicht ist auch noch etwas mehr drin.

Am Sonntag dann stören nur einige Schleierwolken das «zu dieser Jahreszeit zu milde und zu warme Wetter». Nach einer Störung am Montag mit verbreitet Schauern und einer leichten Abkühlung geht es bis und mit Mittwoch mit über 20 Grad weiter.

Ein neuer Septemberrekord liegt drin

«Der September war bisher mehr als fünf Grad zu warm, insgesamt viel zu trocken und viel zu sonnig», wie MeteoNews in einem Blog-Beitrag erklärt. Am Flughafen Zürich beispielsweise erreichten «die Temperaturen bis zum 12. September täglich 25 Grad und mehr, am 11. September sogar knapp über 30 Grad». In Zürich gab es damit bisher «bereits zwölf Sommertage, normal wären etwa vier», heisst es weiter. Und auch die Anzahl der Hitzetage sei aussergewöhnlich.