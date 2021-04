Am Donnerstag kollidierte eine 78-jährige Autofahrerin in Kriens LU mit einer Fussgängerin. Diese versuchte vermutlich joggend den Fussgängerstreifen auf der Höhe der Liegenschaft Nidfeldstrasse 14 zu überqueren.

Am Donnerstag gegen 10 Uhr fuhr eine 78-jährige Autofahrerin in Kriens vom Kreisverkehrsplatz Mattenhof her auf der Nidfeldstrasse in Richtung Arsenalstrasse und kollidierte dort mit einer Fussgängerin, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Auf der Höhe der Liegenschaft Nidfeldstrasse 14 versuchte die Frau, vermutlich joggend, den dortigen Fussgängerstreifen zu überqueren. «Aufgrund der Sichtbehinderung durch ein Baustellenfahrzeug kam es dabei zur Kollision mit dem herannahenden Auto», schreibt die Polizei weiter.