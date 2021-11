Gebäck-Attacke in Kaiserslautern : 27-Jährige bewirft aus Eifersucht Bäckereiverkäuferinnen mit Berlinern

Eine verärgerte Frau bewirft zwei Bäckereiverkäuferinnen mit Berlinern. Dabei beruht ihr Motiv auf einer Fehlannahme.

Die Fussgängerzone in Kaiserslautern. In dieser deutschen Stadt ereignete sich der Vorfall.

Eine 27-Jährige hat in Rheinland-Pfalz zwei Bäckereiveräuferinnen mit Berlinern beworfen. Die frischen Gebäckstücke flogen, weil sie eine der Frauen für die Geliebte ihres Freundes hielt, wie die Polizei in Kaiserslautern am Freitag mitteilte. Demnach hatte er am Donnerstagnachmittag sein Handy auf der Bäckereitheke vergessen. Als die 27-Jährige versuchte, ihn zu erreichen, ging eine fremde Frau ans Telefon.