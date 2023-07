Elgg ZH: 27-Jährige stirbt nach Unfall – «viele blochen hier wie die Verrückten» 

Am Samstagabend kam es auf der Strecke zwischen Unterschneit und Elgg zu einem heftigen Unfall.

In Elgg ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Tragischer Unfall in Elgg ZH: Ein 26-Jähriger geriet in einer Rechtskurve vor einer Bahnüberführung aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und über den linken Fahrbahnrand hinaus. Das Auto stürzte in der Folge mehrere Meter tief die Böschung der nahegelegenen Bahnlinie hinunter und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 27-jährige Beifahrerin wurde beim Unfall derart schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb.