Unfall auf Campingtrip : 27-Jährige überlebt vier Tage im Death Valley – Freund (32) stirbt

Ein Paar hat auf einem Campingtrip im Death Valley in Kalifornien zwei platte Reifen und konnte nicht mehr weiterfahren. Vier Tage lang harrten sie in einer der heissesten Regionen der Erde aus. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Retter konnten nicht zum Paar gelangen

Die Retter suchten in der Richtung des Mormon Points nach den beiden, bis ein Rettungshelikopter sie bei einem Felsvorsprung entdeckte. Wegen des unwegsamen Geländes konnten die Retter jedoch erst einen Tag später, am 9. April, zum Paar gelangen. Während die Frau nach den vier Tagen in der bis zu über 50 Grad heissen Wüste schwer verletzt überlebt hat und am Fuss operiert werden musste, wurde Lofgren tot aufgefunden.