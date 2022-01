Rapperswil-Jona SG – 27-Jähriger bei Messerstecherei schwer verletzt

Die ausgerückten Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen trafen in einem Notfallzentrum in Rapperswil-Jona einen schwer verletzten 27-jährigen Mann an. Er wies Stichverletzungen auf und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Eine weitere Patrouille konnte am Ort des ursprünglichen Meldungseingangs den 50-jährigen Mann festnehmen.