Schäfler/Schibler - 27-jähriger Gleitschirmpilot stürzt in Tiefe und wird schwer verletzt

Urnäsch/Gais, 30.05.2021: Am Sonntag wurden über 320 Töfffahrende zur Kontrolle angehalten. 35 Zweiräder wurden wegen technischer Mängel beanstandet. Zusätzlich wurden drei Töfflifahrer wegen Überschreitungen der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit kontrolliert. Zwölf Personen werden zur Anzeige gebracht und 42 Personen müssen eine Busse bezahlen.

Schwende, 30.05.2021: Im Bereich Schäfler/Schibler ist am Nachmittag ein 27-jähriger Gleitschirmpilot abgestürzt. Der Mann konnte geborgen werden. Mit schweren Verletzungen wurde der 27-Jährige ins Spital überführt. In die Ermittlungen ist neben der Kapo AI auch die Bundesanwaltschaft involviert.

Um kurz nach 16.30 Uhr erreichten am Sonntagnachmittag die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mehrere Meldungen. Die Anrufenden meldeten der Polizei einen abgestürzten Gleitschirmpiloten im Bereich Schäfler/Schibler im Bezirk Schwende. Darauf rückte eine Rega-Crew aus und Spezialistinnen und Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz.

Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Medienmitteilung schreibt, gelang es den Rettungskräften, den Gleitschirmpiloten zu bergen. Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital überführt. Die Bundesanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen.