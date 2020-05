Basel

27-Jähriger landet für seine Zivilcourage auf Notfallstation

Am späten Dienstagabend wurde im Kleinbasel ein Mann bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung verletzt. Als er einen Streit schlichten wollte, traten die Streithähne auf ihn ein.

Um etwa 23 Uhr am Dienstagabend wurde ein 27-jähriger Mann bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung an der Müllheimerstrasse in Basel verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Mittwochmorgen mitteilte. Das Opfer musste in die Notfallaufnahme gebracht werden. Die Täter werden gesucht.