Roggwil : 27-Jähriger nach Zugunfall verstorben –Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf heute verstarb das Opfer, wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau in einem Communiqué mitteilt. Gemäss der bisherigen Abklärungen wird von einem Unfall ausgegangen.

Am vergangenen Freitag, 24. Februar 2023, wurde der Kantonspolizei Bern um kurz vor 2.15 Uhr gemeldet, dass auf Höhe des Industrieareals Brunnmatt in Roggwil eine verletzte Person im Gleisbereich liege. (Symbolbild Station Roggwil)

Am vergangenen Freitag, 24. Februar 2023, wurde der Kantonspolizei Bern um kurz vor 2.15 Uhr gemeldet, dass auf Höhe des Industrieareals Brunnmatt in Roggwil eine verletzte Person im Gleisbereich liege. Die Einsatzkräfte vor Ort fanden einen schwer verletzten 27-jährigen Mann aus dem Kanton Basel-Land und brachten ihn in kritischem Zustand ins Spital. In der Nacht auf heute verstarb das Opfer, wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau in einem Communiqué mitteilt.