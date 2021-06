Niedergösgen SO - 27-jähriger Töfffahrer stirbt bei Überholmanöver

Auf der Erlinsbacherstrasse im solothurnischen Niedergösgen verlor ein Mann am Dienstagabend sein Leben. Gemäss der Kapo Solothurn war der 27-Jährige mit dem Töff unterwegs. Er war gegen 21.40 Uhr in Richtung Niedergösgen-Zentrum unterwegs, als es zum Unglück kam. Kurz nach dem Ortseingang überholte er während einer Linkskurve einen Lieferwagen. Im Verlauf des Überholvorgangs verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über das Motorrad, kam rechts von der Strasse ab und prallte vor einem Wohnhaus in eine Stützmauer: «Dabei zog sich der Verunfallte so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb», so Kapo-Sprecher Bruno Gribi.