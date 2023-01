Lengnau BE: Verfolgungsjagd – Fluchtfahrzeug landet auf Dach

1 / 2 Die Einbrecher kollidierten auf ihrer Flucht mit einer Mauer. News-Scout Davor wurden sie von der Polizei durch mehrere Ortschaften verfolgt. Kapo Bern

In einem Kiosk an der Buchholzstrasse in Thun wurde in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Kurz darauf konnte die ausgerückte Polizeipatrouille ein verdächtiges Auto feststellen. Als sie dieses jedoch per Handzeichen anhalten wollte, brausten die Einbrecher davon.

Später konnte das Auto in Büren an der Aare durch eine weitere Patrouille lokalisiert werden, wo es sich erneut einer Kontrolle entzog und mit massiv übersetzter Geschwindigkeit flüchtete. Eine Verfolgungsjagd durch mehrere Ortschaften in und um Biel nahm ihren Lauf, wie der Mitteilung der Berner Kantonspolizei zu entnehmen ist.

Als die Täter in Lengnau von der Solothurnstrasse in den Kirchmattweg einbiegen wollten, prallte das Auto in eine Mauer und anschliessend ins Patrouillenfahrzeug. Der Fluchtwagen kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Insassen, ein 27-Jähriger und eine 33-Jährige, wurden leicht verletzt und ins Spital gebracht. Ein Polizist begab sich ebenfalls leicht verletzt selbstständig in ärztliche Kontrolle. Im Auto der Täter konnte diverses Deliktgut festgestellt werden.

