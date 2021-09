Wegen mehrfacher Pornografie verurteilt - 27-Jähriger wegen mehrfacher Pornografie mit 14-Jähriger verurteilt

Der 27-jährige Schweizer wurde vom Bezirksgericht Schwyz (2. Stock im Ratshaus) wegen mehrfacher Pornografie verurteilt. Grund für die Anklage war, weil er sich mit einer 14-Jährigen per Whatsapp teils sehr vulgär über sexuelle Praktiken unterhalten hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein heute 27-jähriger Schweizer hatte zwischen September und Oktober 2019 mit einer damals 14-Jährigen Kontakt per Whatsapp. Beide diskutierten sehr offen unter anderem über sexuelle Praktiken, welche sie zusammen begehen könnten. So ging es laut «Bote der Urschweiz» (Bezahlartikel) in acht von 400 Nachrichten «sehr direkt zur Sache». Untereinander hätten die beiden aber keine anstössigen Bilder oder Videos verschickt.