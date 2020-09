Vor Tasmanien : 270 Wale stranden an australischer Küste – Rettung ist schwierig

Eine Gruppe von rund 270 Grindwalen ist an der australischen Insel Tasmanien gestrandet. Experten reisen an um die Rettung zu planen.

Experten sind auf dem Weg an den Ort des Geschehens.

Vor der Küste der australischen Insel Tasmanien ereignete sich ein Natur-Drama. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sind rund 270 Grindwale gestrandet. Die Rettung läuft an. Erste Experten seien bereits eingetroffen, weitere befänden sich auf dem Weg in die abgelegene Macquarie-Bucht im Westen der Insel, um sich ein Bild zu machen und die Rettung der Tiere in die Wege zu leiten.