Keine Heimsiege in der Super League - 27’383 Zuschauer in den Stadien brachten kein Glück – wie ist es jetzt?

Letztes Wochenende begann die neue Super-League-Saison. In fünf Spielen gab es 17 Tore. Fast 30’000 Zuschauer waren in den Stadien. Doch Glück brachten sie nicht – zumindest nicht für die Heim-Mannschaften.

Die Young Boys gewannen in einem Tor-Spektakel. Blue

Darum gehts Am Wochenende steht die zweite Runde in der Super League an.

Zuletzt konnte kein Heimteam gewinnen.

Dabei waren die Fans wieder im Stadion.

Dieses Wochenende steht die zweite Runde der Super League an. Am Samstag spielen Zürich und Lausanne gegeneinander und der Meister aus Bern trifft auf die Grasshoppers. Am Sonntag stehen drei Partien an. Um 16.30 Uhr trifft beispielsweise der wiedererstarkte FC Basel auf die Walliser aus Sion. Dann kommt es zum Wiedersehen zwischen Luca Zuffi und seinem Ex-Club, bei dem er eigentlich sehr gerne geblieben wäre.

Wer wird gewinnen? Wird einem Stürmer ein Traumtor gelingen? Fragen über Fragen. Und ganz wichtig: Wird am zweiten Spieltag ein Heimteam einen Sieg feiern können? Denn: Am ersten Fussball-Wochenende pilgerten in der Super League 27’383 Fans in die Stadien. Die grosse Mehrheit, um das Heimteam zu unterstützen und es zu Höchstleistungen anzutreiben. Funktioniert hat das aber nicht. Kein einziges Heimteam schaffte einen Sieg. Lausanne verlor gegen St. Gallen, Lugano gegen Zürich. Und auch Sion und GC verloren.

Und der Meister aus Bern? Das Spiel der Young Boys gegen Luzern fand vor 13’231 Zuschauern statt. Und zeitweise sah es auch so aus, als ob die Tausenden heimischen Fans den FCL um Sieg peitschen würden. Doch die Luzerner, sie verspielten die 3:1-Führung und verloren am Schluss gar nach einem Bock von Ex-Bayern-Star Holger Badstuber mit 3:4. Vielleicht ist es also ganz gut, dass alle Heimteams vom letzten Wochenende an diesen Tagen das Heimrecht geniessen werden. Denn wenn wieder alle Auswärtsteams gewinnen, dann stellt sich die Frage: Haben die Fans überhaupt einen Einfluss?

Dieses Wochenende läuft die zweite Runde in der Super League. Auf blue Sport gibt es alle Spiele der obersten Schweizer Fussballliga live. Und auch die Challenge League gibt es auf blue Sport zu sehen.

«Es gibt solche, die die Emotionen der Fans brauchen»

ZHAW-Sportpsychologe Dr. Jan Rauch sagte dazu, als in der Super League noch die Geisterspiele stattfanden: «Für die meisten Profifussballer ist es schwer, nicht Vollgas zu geben. Sie wollen mit Leistung überzeugen und sich dem Trainer zeigen.» Ohne Fans sei es für jeden eine ungewohnte Situation. Es komme aber sehr auf den einzelnen Fussballer drauf an, betont Rauch. «Es gibt solche, die die Emotionen der Fans brauchen, um sich zu motivieren. Die sollten sich im Voraus gut überlegen, wie sie sich im leeren Stadion dennoch pushen können.»

Fakt ist: Die Fussballer haben sich über die Fans im Stadion gefreut. Und Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, sagte gegenüber «blue Sport», dass er voller Emotionen sei und sich freue, dass wieder vor Publikum gespielt werden könne. Und als Appell an alle: «Kommt zurück in die Stadien.» Wer seinem Aufruf nicht folgen wird, sind die Fan-Kurven. Die bleiben dem Stadion nämlich fern.

Die Zürcher Südkurve meinte in einem Communiqué: «Die Zürcher Südkurve wird schweren Herzens, aber getreu ihrer Linie, im Stadion vorerst nicht gemeinsam auftreten und die Sektoren werden leer bleiben.» Immerhin: Vor dem Stadion feuerten die hartgesottenen Fans ihre Mannschaften am letzten Wochenende an.