Titanwurz blüht in Basel: Zürcher Pollen sollen für Nachwuchs sorgen

«Ufschliesse, bitte göhn sie witer!» Wer eine Audienz bei der Titanwurz, lateinischer Name Amorphophallus titanium, hatte, konnte am Montagabend nicht allzu lange innehalten. Ein Foto, einmal tief Luft holen und weiter. Tausende wollten die Blüte der mächtigsten Blume der Welt sehen. «Ich wurde von meinen Eltern hergeschleppt», sagt die neunjährige Sophie. Es sei aber nicht so schlimm, sie sei schon neugierig. Ihre Eltern waren schon beim ersten Mal 2011 dabei.

Zürcher Pollen für die Basler Blume

Von der Palmölgewinnung bedroht

Der Erhalt der Blume ist ein äusserst aufwendiges, aber wichtiges Unterfangen. In freier Natur dürfte es noch knapp tausend Exemplare geben. Die Titanwurz kommt einzig auf Sumatra in Indonesien vor. Was eine Besonderheit sei, wie Chefbotaniker Erny erläutert. Die anderen Amorphallus-Gewächse kämen in Monsungebieten vor. «Man fragt sich, was die Titanwurz im Regenwald verloren hat», so Erny. «Die Rodung und Umnutzung des Regenwaldes auf Sumatra für die Palmölgewinnung sind die grösste Bedrohung», erklärt De Vos, während ununterbrochen Schaulustige an der Blüte vorbei ziehen. «Ufschliesse bitte!»