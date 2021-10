Illinois, USA - 28-Jährige erschiesst Mann, weil er sie nicht küssen wollte

Claudia Resendiz-Florez wurde in der Nacht auf den 15. Oktober 2021 in einer Wohnsiedlung in Rolling Meadow im US-Staat Illinois verhaftet. Sie hatte zuvor einen Mann erschossen.

Claudia Resendiz-Florez hat einen Mann erschossen, weil er sich weigerte, sie während eines Treffens in ihrem Haus zu küssen. Die Polizei war spät am Donnerstagabend zu einer Wohnsiedlung in Rolling Meadow im US-Staat Illinois ausgerückt, nachdem eine Meldung über eine Schiesserei eingegangen war. Die Beamte fanden in einem Haus die Leiche des 29-jährigen James P. Jones. Das Opfer hatte eine Schusswunde in der Brust. Er wurde noch am Tatort für tot erklärt.