Bremen (D) - 28-Jährige stiehlt acht Millionen Euro und taucht unter

Fluchtwagen gemietet

Zum Coup war es am 21. Mai gekommen: Gündogan entwendete mehrere mit Geld gefüllte Sicherheitstaschen in einem Rollcontainer. Danach meldete sie sich krank. Dass das Geld fehlte, wurde von dem Unternehmen erst vier Tage später bemerkt und zur Anzeige gebracht. Die Polizei konnte das Fluchtfahrzeug der mutmasslichen Diebin ermitteln, in dem das entwendete Geld eingeladen wurde: Ein Mercedes-Benz Vito mit dem Kennzeichen HB-DW 143. Das Nummernschild war am Tag des Diebstahls zwischen 16 und 17 Uhr entwendet worden.