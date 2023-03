Bahnhof Schwanden GL : 28-Jähriger attackiert Mann (40) auf Perron mit zerbrochener Flasche

Am Bahnhof Schwanden GL wurde am Sonntag ein Mann, der auf den Zug wartete, schwer verletzt. Ein 28-Jähriger, der kurz zuvor aus einem anderen Zug ausgestiegen war, griff ihn mit einer zerbrochenen Flasche an.