Emmental

28-jähriger Mountainbiker stirbt nach Sturz von Felswand im Spital

Am Samstagnachmittag ist ein Mountainbiker bei der Abfahrt vom Hohgant gestürzt. Trotz unmittelbarer Alarmierung und Bergung mittels Helikopter erlag er im Spital seinen Verletzungen.

Im Hohgant-Massiv kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall.

Ein 28-jähriger Mountainbiker ist bei einer Abfahrt vom Hohgant-Massiv in den Emmentaler Alpen am Samstagnachmittag ums Leben gekommen. Laut Angaben der Berner Kantonspolizei war er in einer Dreiergruppe zuvorderst bergab unterwegs, als er das Gleichgewicht verlor und rund sechzig Meter eine Felswand hinunter stürzte.