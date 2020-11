In Zug ist es an der St.-Johannes-Strasse am Freitag zu einem Streit mit drei Beteiligten gekommen.

An der St.-Johannes-Strasse in Zug ist es kurz nach 17.45 Uhr am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen, wie die Zuger Polizei am Montag mitteilte. «Im Zuge des zunächst verbalen Disputs hatte einer der Männer plötzlich ein Messer in der Hand und bedrohte damit seine Kontrahenten», teilt die Polizei mit. Diese hätten daraufhin Pfefferspray eingesetzt. Danach stach der Mann (28) mit dem Messer zu und verletzte einen Schweizer (31) am Ober- und Unterarm.