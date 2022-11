Uster: 28-Jähriger vor Bar erstochen – Mutmasslicher Täter verhaftet

In der Nacht auf Sonntag setzte ein Mann bei einer Auseinandersetzung eine Stichwaffe ein.

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Uster wurde ein Mann am frühen Sonntagmorgen tödlich verletzt. Kurz vor 3 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Bar zu einer Diskussion zwischen zwei Personen. Laut der Kantonspolizei Zürich setzte in deren Folge ein Mann unvermittelt eine Stichwaffe ein, wobei das Opfer schwer verletzt wurde.