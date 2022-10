Meggen : 28-Jähriger wird bei Horrorunfall schwer verletzt

Ein 28-Jähriger ist in Meggen frontal gegen die beginnende Leitplanke geprallt.

Ein Lieferwagenfahrer war am Donnerstagmorgen auf der Adligenswilerstrasse von Adligenswil her in Richtung Meggen unterwegs. Im Gebiet Langenried geriet er mit den rechten Rädern über den Strassenrand hinaus und prallte frontal gegen die beginnende Leitplanke. Der 28-jährige Chauffeur des Lieferwagens zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.



Der Verkehr bei der Unfallstelle wurde wechselseitig geführt. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Meggen. Das Fahrzeug musste geborgen und abtransportiert werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 20'000 Franken, wie die Luzerner Polizei weiter mitteilte.