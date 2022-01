Rieden SG – 28-Jähriger wird durch Explosion auf Baustelle verletzt

Der Unfall ereignete sich an der Magnusstrasse in Rieden SG

Auf einer Baustelle in Rieden SG kam es zu einer ungewollten Explosion, wobei ein 28-jähriger Arbeiter verletzt wurde.

Am Dienstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, ist es auf einer an Baustelle zu einer Explosion gekommen.

Ein 41-jähriger und ein 28-jähriger Arbeiter beabsichtigten in Rieden SG auf einer Baustelle an der Magnusstrasse einen Stein zu sprengen. Dabei kam es laut der Kantonspolizei St. Gallen zu einer ungewollten, frühzeitigen Explosion. Der 28-jährige Mann zog sich durch die Explosion unbestimmte Verletzungen an den Händen und im Gesicht zu. Er wurde durch den Rettungsdienst und den Notarzt medizinisch erstversorgt und anschliessend von der Rega ins Spital geflogen.