Seit Sonntag vermisst  – Im Alpstein verschwunden – Wer hat Jorge Nicolàs Cabrera gesehen?

Suche wurde eingestellt

Es seien alle zurzeit möglichen Such- und Ortungsmöglichkeiten eingesetzt worden. «Leider führten die enormen Anstrengungen aller Einsatzkräfte nicht zum Auffinden von Jorge Nicolás Cabrera », so die Kantonspolizei. Am Mittwochnachmittag habe sich die Einsatzleitung entschieden, die Suche im Gelände per sofort einzustellen, bis neue Erkenntnisse weitere Sucheinsätze rechtfertigen.