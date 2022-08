ESAF in Pratteln: 280 Schwinger, 245 Kubikmeter Sägemehl und ein Luxus-WC

Im Gabentempel sind 400 Preise ausgestellt, es hat für jeden etwas dabei. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Das ESAF macht Pratteln von Freitag bis Sonntag zur grössten Festhütte der Schweiz.

280 Schwinger machen untereinander den Schwingerkönig aus.

Kronfavorit auf den Titel ist der Thurgauer Samuel Giger.

Schwingen ist eine typisch Schweizerische Sportart, die einige Eigenheiten aufzuweisen hat. Nichtsdestotrotz ist der Sport so beliebt wie nie. Kein Wunder, strömen am ESAF-Wochenende Hunderttausende Besucherinnen und Besucher nach Pratteln auf das Gelände und machen den Ort zur grössten Festhütte der Schweiz. Wir stellen die wichtigsten Fakten zum Volksfest zusammen.

Ein Kronfavorit und viele Anwärter

280 Schwinger sind für das ESAF gemeldet, darunter sind sechs Ausländer (vier US-Amerikaner und zwei Kanadier), einer davon ist der Polizist Grant Widmer. Die restlichen 274 sind Schweizer aus den Teilverbänden Bern, Innerschweiz, Nordostschweiz, Nordwestschweiz und Südwestschweiz. Die Berner stellten mit Christian Stucki (2019), Matthias Glarner (2016). Matthias Sempach (2013) und Kilian Wenger (2010) die letzten vier Könige. Der Nordostschweizer Jörg Abderhalden war 2007 der letzte Nicht-Berner-Sieger am Eidgenössischen.

Favoriten auf den Titel gibt es einige, der grösste ist der Nordostschweizer Samuel Giger. Heuer musste der 24-Jährige nur einmal als Verlierer aus dem Sägemehlring, auf dem Brünig gegen Matthias Aeschbacher. Fünf Kranzfeste gewann der Thurgauer. Aus den eigenen Reihen gehört der 21-jährige Werner Schlegel zu den Anwärtern auf den Titel, aber auch Kilchberg-Sieger Damian Ott will ein Wörtchen mitreden. Die Berner haben mit Stucki, Wenger, Matthias Aeschbacher, Fabian Staudenmann und dem jungen Adrian Walther (21) ebenfalls eine starke Truppe beieinander. Bei den Innerschweizern ruhen die Hoffnungen vor allem auf Joël Wicki und Pirmin Reichmuth.

Samuel Giger (o.) ist der Topfavorit auf den Königstitel in Pratteln. freshfocus

Im Gabentempel erhält jeder einen Preis

Im Gabentempel, dieses Mal ist dieser in einem Dom untergebracht, stehen 400 Preise (siehe Video oben). Es steht für jeden Schwinger, jeden Steinstösser und jeden Hornusser eine Gabe bereit. Die 400 Gaben haben einen Gesamtwert von über einer Million Franken, keiner hat weniger Wert als 1000 Franken. Neben Treicheln (Kuhglocken) gibt es Mountainbikes, Motorräder, einen Whirlpool, Schränke, Kühlschränke, Werkzeug oder aber eine moderne WC-Schüssel abzuräumen. Sieger-Muni Magnus, der für den König bestimmt ist, hat einen Wert von 30’000 Franken. Die ersten drei rangierten Schwinger müssen den Lebendpreis nehmen, sie können sich aber entscheiden, ob sie das Tier oder den Barbetrag möchten. Der zweite Lebendpreis wird mit 24’000 und der dritte Lebendpreis mit 20’000 Franken gleichgesetzt. Es gibt insgesamt aber mehr als drei Lebendpreise. Die teuerste Gabe im Gabentempel, die für den viertplatzierten Schwinger bestimmt ist, darf im Wert nicht höher sein als der dritte Lebendpreis.

Die Punkteverteilung ist sehr speziell

Schwingen ist eine ganz eigene Sportart. Dazu gehört auch das Bewertungssystem. Der Sieger eines Ganges erhält zehn oder 9,75 Punkte. Die zehn Punkte gibt es bei einem Plattwurf, bei dem der Gegner aus dem Stand besiegt wird, also mit dem Rücken oder mit beiden Schulterblättern gleichzeitig auf dem Sägemehl zu liegen kommt. Wenn ein Gegner am Boden noch besiegt werden muss, erhält der Gewinner 9,75 Punkte. Bei einem Gestellten – das ist ein Unentschieden – erhalten die beiden Schwinger 8,75 Punkte. Wenn aber einer oder beide besonders aktiv geschwungen haben, anerkennen das die Richter mit der Note neun. Wer einen Gang verliert, der erhält im Normalfall 8,5 Punkte. Die Note 8,25 für eine Niederlage wird heute eigentlich nicht mehr verteilt.

Den Schlussgang absolvieren die beiden Schwinger, die in der Rangliste die höchste Punkteanzahl vorweisen können. Sieger eines Festes kann aber auch ein anderer Schwinger werden, der nicht im Schlussgang steht. Dann, wenn dieser gestellt endet und der andere Schwinger mit einem Sieg noch an den beiden Kontrahenten vorbeiziehen kann. Die ersten 15 bis 18 Prozent der teilnehmenden Schwinger – je nach Punkte-Ausbeute – erhalten die angestrebte Ehrung, den sogenannten Kranz.

SRF sendet auf Hochtouren, auch 20 Minuten ist live dabei

Der Schwingsport ist in den letzten Jahren immer professioneller geworden. Das hat auch damit zu tun, dass das Schweizer Fernsehen immer mehr Schwingfeste live mitverfolgt und im TV oder im Stream zeigt. Am ESAF ist das nationale Fernsehen am 27. und 28. August während 18 Stunden live auf Sendung. Auch bei 20 Minuten bist du bestens informiert. Wir tickern live, machen Live-Schaltungen aufs Festgelände und decken auf Tiktok (@20min-sport) die grösste Festhütte der Schweiz mit diversen Beiträgen und Live-Streaming ab.

Das Sägemehl wird wiederverwendet

Mit dem Fassungsvermögen von über 50’000 Zuschauern und Zuschauerinnen ist die Arena in Pratteln die grösste frei stehende Tribüne der Welt. Sie wird am Samstag und am Sonntag restlos ausverkauft sein. Tickets für das ESAF zu ergattern, ist äusserst schwierig, sofern man nicht Teil eines Schwingverbandes ist. Insgesamt werden am ESAF-Wochenende im Baselbiet über 400’000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

In der Arena stehen sieben Sägemehlringe, in denen die Schwinger zur Sache gehen. Insgesamt wurden für die Ringe 245 Kubikmeter Sägemehl herangeschafft. Das Sägemehl besteht «aus Nadelholz aus nachhaltig bewirtschafteten Baselbieter Wäldern», wie die Veranstalter mitteilen. Weiter schreiben sie: «Nach dem ESAF wird das Sägemehl zu Pflanzenkohle verarbeitet, die CO2 bindet und in der Landwirtschaft als Bodenveredler eingesetzt werden kann.»