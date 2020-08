St. Gallen 2868 unbenutzte Betten liegen im Untergrund

Die im Kalten Krieg gebauten unterirdischen Spitäler im Kanton St. Gallen bieten fast 3000 Betten für Patienten. Die Anlagen werden immer noch in Stand gehalten, sind jedoch ungeeignet um sie für Epidemien einzusetzen.

Im Kanton St. Gallen gibt es geschützte Spitäler und Sanitätsstellen aus der Zeit des Kalten Krieges mit insgesamt 2868 Betten. Die unterirdischen Anlagen seien für die Bewältigung von Epidemien ungeeignet, heisst es in der Antwort auf einen Vorstoss der FDP-Fraktion.

Hunderte von Betten

Die FDP-Fraktion des St. Galler Kantonsrats hat in einem Vorstoss Auskünfte zu Sinn und Zweck der Anlagen verlangt. In ihrer Antwort liefert die St. Galler Regierung konkrete Zahlen: Danach gibt es im Kanton fünf unterirdische Spitäler mit insgesamt 1474 Betten. Die Standorte sind St. Gallen – bei der Klinik Stephanshorn – sowie Grabs, Walenstadt, Wil und Flawil, jeweils direkt bei den Regionalspitälern. Dazu kommen weitere knapp 1400 Betten in elf geschützten Sanitätsstellen.