Winterthur: 29-jährige Deutsche schwer verletzt, Polizei verhaftet Schweizer (28) 

Polizeieinsatz in Winterthur Seen: Wie Kenneth Jones von der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt, ging am Donnerstag kurz vor zwölf Uhr mittags ein Notruf aus Winterthur ein. Zunächst seien Beamte der Stadtpolizei Winterthur ausgerückt, danach folgten Einsatzkräfte der Kantonspolizei. In einem Mehrfamilienhaus seien die Polizisten auf eine 29-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit getroffen. «Sie war schwer verletzt und musste von der Sanität ins Spital gebracht werden», so Jones.