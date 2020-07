Nahe des Great Barrier Reefs

29-Jährige nach Haibiss mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Am Dienstag wurde in der Nähe des Great Barrier Reefs eine Frau von einem Hai angegriffen. Sie wurde schwer verletzt.

Eine 29-jährige Frau ist an Australiens Ostküste in der Nähe des Great Barrier Reefs von einem Hai angegriffen und schwer verletzt worden. Sie sei mit erheblichen Beinverletzungen infolge eines Haibisses in ein Krankenhaus in die Küstenstadt Cairns geflogen worden, teilte der Rettungsdienst des Bundesstaates Queensland am Dienstag auf Twitter mit. Ihr Zustand sei stabil.