Lenzburg AG: 29-Jährige baut wegen Hamburger Unfall

Glück im Unglück: Wie die Kantonspolizei Aargau berichtet, ereignete sich am Sonntagnachmittag zwischen Lenzburg und Seon AG ein Selbstunfall, bei dem eine 29-jährige Autofahrerin von der Strasse abkam und über die Zuggleise fuhr. Verletzt wurde dabei niemand: Die Fahrzeuglenkerin und ihre beiden Kinder blieben unversehrt.

Durch Hamburger abgelenkt

Schuld am Selbstunfall soll laut der 29-Jährigen ein Hamburger sein: Gegenüber der Polizei sagte die Frau aus, dass ihrem Kind auf dem Beifahrersitz ein Hamburger aus der Hand gefallen sei. Dadurch sei die 29-Jährige abgelenkt worden. In der Folge verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, wodurch sie von der Strasse abkam und über die Gleise der Seetalbahn fuhr. Auf der anderen Seite der Gleise kam der Wagen am Waldrand zum Stillstand.