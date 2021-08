Vier Aufsehende angeklagt - 29-Jährige wurde nach Suizidversuch nackt am Boden in Zelle liegen gelassen

Am 12. Juni 2018 fügte sich eine im Untersuchungsgefängnis Waaghof in Basel untergebrachte 29-jährige Frau schwere Verletzungen zu.

Am 14. Juni 2018 erlag eine 29-jährige Frau im Universitätsspital Basel ihren schweren Verletzungen. Diese hatte sie sich laut der Staatsanwaltschaft in einer Zelle des Untersuchungsgefängnisses Waaghof zugefügt. Die Sri-Lankerin hätte gemäss Dublin-Verfahren nach Malta gebracht werden sollen, da der Inselstaat für ihr Asylverfahren zuständig war. Im Zusammenhang müssen sich vier Aufsehende, drei Männer und eine Frau im Alter von 36 bis 60 Jahren, wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen ab Dienstag vor dem Strafgericht Basel-Stadt verantworten.

Noch am Morgen des 12. Juni wurde die Frau «zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Überwachung des Gesundheitszustandes» in eine Zelle mit Kamera verlegt, wie der Anklageschrift zu entnehmen ist. Sie habe sich bereits in der Nacht auffällig verhalten. Die Frau versuchte sich mit ihrem Oberteil zu strangulieren. Gemäss Anklage dauerte es über vier Minuten, bis die Kommandozentrale, wohin die Videoüberwachung der Zelle übertragen wurde, auf die Situation aufmerksam wurde und Aufsichtpersonal alarmierte.

Ausgezogen und auf dem Bauch liegen gelassen

Zwei Aufseher schnitten die Frau los und benetzten sie mit Wasser. «In Unterlassung dringend angezeigter Rettungsmassnahmen verliessen alle drei Aufseher die Zelle: Weder prüften sie Vitalzeichen noch brachten sie die Frau in die jedermann bekannte Seitenlagerung», hält die Anklage fest. Stattdessen liessen sie sie in «auch für medizinische Laien widernatürlichen, sichtlich die Atmung schwer beeinträchtigenden Lage» liegen und holten eine weibliche Aufseherin hinzu.

Diese entkleidete die Insassin vollständig, dabei sei sie nach unten gerutscht und in Bauchlage mit dem Gesicht nach unten am Boden zu liegen gekommen. Ohne Vitalzeichen zu prüfen, verliessen und schlossen sie die Zelle und liessen sie zehn Minuten so liegen, bis die Kommandozentrale die Rettungssanität alarmierte. Insgesamt 18 Minuten dauerte es, bis Reanimationsmassnahmen eingeleitet wurden. Zwei Tage später starb die Frau an den Spätfolgen der durch lange andauernden Sauerstoffmangel erlittenen Hirnschädigung.