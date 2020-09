In Châtillens im Kanton Waadt ereignete sich am Montagabend kurz nach 23 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger war mit seinem Wagen von Essertes in Richtung Châtillens unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Mann am Ende einer langen Geraden die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Stützmauer eines Hauses, wie die Polizei in einem Schreiben mitteilt.