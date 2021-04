Tödlicher Unfall : 29-Jähriger flüchtet in Limousine vor der Polizei und kracht in Baum – Zwei Tote

Die Polizei in Niederbayern wollte den Fahrer einer Limousine anhalten. Dieser ergriff die Flucht und fuhr gegen einen Baum. Für zwei Insassen kam jede Hilfe zu spät, die restlichen fünf liegen nun verletzt im Spital.

Der Schriftzug «Polizei» auf einem Polizeiwagen in Deutschland. (Symbolbild)

Ein Autolenker wollte in Niederbayern vor der Polizei flüchten und krachte in einen Baum.

Ein mit sieben Menschen besetztes Auto ist in Niederbayern auf der Flucht vor der Polizei gegen einen Baum gefahren. Der 29 Jahre alte Fahrer der Limousine und eine Frau mit noch ungeklärter Identität seien im Bereich der Stadt Regen gestorben, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag in Straubing mit. Warum sich die ungarischen Staatsangehörigen einer Polizeikontrolle entziehen wollten, war noch unklar.