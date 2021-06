Von Polizei überführt - 29-Jähriger hat Velos und Autoräder im Wert von 355’000 Franken gestohlen

Münchwilen, 19.06.2021: Bei einer Kollision zwischen zwei Autos wurden vier Personen leicht verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Unter den Verletzten ist auch ein einjähriges Kind. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken.

St. Gallen, 23.06.2021: Ein 29-jähriger Mann dürfte rund 60 Einbruch- und Einschleichdiebstähle im Kanton St. Gallen und fünf anderen Kantonen begangen haben. Die gestohlenen Gegenstände verkaufte der Beschuldigte nach Serbien. Aufgrund von umfangreichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit anderen Polizeikorps und der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen konnte der 29-Jährige ermittelt werden. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf rund 355'000 Franken. (Symbolbild)

Einem 29-jährigen Mann, der im Kanton St. Gallen wohnt, wird zur Last gelegt, insgesamt 60 Einbruch- und Einschleichdiebstähle in fünf verschiedenen Kantonen verübt zu haben. Dies innerhalb mehrerer Monate im Sommer 2019, sowie im Juli und August 2020, wie es in einer aktuellen Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst. Dabei wurden vorwiegend hochwertige Fahrräder sowie Kompletträder für Autos aus Sammeltiefgaragen, Fahrradräumen oder Kellerabteilen entwendet. Die gestohlenen Gegenstände verkaufte der Beschuldigte nach Serbien. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf rund 355'000 Franken.