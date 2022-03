Schwanden GL : 29-Jähriger liegt bewusstlos neben Velo – doch Sturzspuren gibt es keine

Am Samstag wurde in Schwanden im Kanton Glarus eine Person bewusstlos vorgefunden.

Ebenfalls konnten weder am Fahrrad noch an der Strasse mögliche Sturzspuren ausfindig gemacht werden. Der Mann wurde nach der Erstbetreuung von der Rega in eine Spezialklinik geflogen. Die weiteren Umstände werden untersucht, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.