29-Jähriger sitzt wegen Bahnhofsbrand in Schiers GR in Untersuchungshaft

Noch am selben Tag wurde in Schiers ein 29-jähriger Mann verhaftet.

Am 3. August brannten Teile des Bahnhofs in Schiers GR.

Der Bahnhof in Schiers GR stand am 3. August in Flammen. Als die ausgerückte Feuerwehr Vorderprättigau beim Bahnhof eintraf, fand man den angebauten Güterschuppen praktisch in Vollbrand vor. Anschliessend sprang das Feuer auf Teile des Bahnhofgebäudes über, wo auch eine Wohnung untergebracht ist.