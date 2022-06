Isle of Man: 29-Jähriger stirbt beim gefährlichsten Töff-Rennen der Welt

Mark Purslow ist am Mittwochabend beim Qualifying für die Isle of Man TT (Tourist Trophy) ums Leben gekommen. Immer wieder kommt es bei dem umstrittenen Rennen zu tödlichen Unfällen.

Am Mittwochabend ist es in der Qualifikation für die Isle of Man Tourist Trophy zu einem tödlichen Unfall gekommen, der den 29-jährigen Waliser Mark Purslow das Leben kostete. Er war in seiner dritten Runde auf dem schnellen Streckenabschnitt Ballagarey schwer gestürzt, wie der Rennveranstalter in einer offiziellen Stellungnahme schrieb.

«Wir möchten Marks Familie, seinen Angehörigen und Freunden unser tiefstes Beileid aussprechen», teilten die Veranstalter in der Erklärung mit. Trotz des Unfalls würden die Rennen fortgesetzt – «aber immer mit dem Gedanken an Mark». Purslows Familie verkündete über seine Instagram-Seite: «Wir sind untröstlich, stehen unter Schock und sind völlig am Boden zerstört. Wir sind eine so enge Familie und dieser Verlust ist so schwer zu verkraften.»

Im Schnitt mehr als zwei Todesfälle pro Jahr

Bereits einen Tag vor dem tödlichen Unfall musste der Rennfahrer David Moffitt nach einem schweren Unfall mit dem Helikopter nach Liverpool ins Krankenhaus gebracht und die Qualifikation zunächst abgebrochen werden. Er befindet sich in kritischem, aber stabilem Zustand, wie der «Guardian» berichtet.

Die Isle of Man TT gilt vielen als das gefährlichste Motorradrennen der Welt. Seit der ersten Durchführung im Jahr 1907 sind dabei mehr als 250 Rennfahrer ums Leben gekommen – im Schnitt mehr als zwei pro Jahr. Im Jahr 2016 kostete das Rennen gleich fünf Menschen das Leben.

Für Mark Purslow war es die zweite Teilnahme an der Isle of Man TT. Im Jahr 2015 hatte er bei seinem Renn-Debüt den Manx Grand Prix in der Leichtgewichts-Kategorie gewonnen.